Klubberne bliver enige om justeringer i ligastruktur

Torsdag meddelte superligaklubberne så, at man er nået til enighed om nogle ændringer i strukturen, der træder i kraft fra den kommende sæson.

Strukturen i Superligaen er blevet gennemgået med lup i et par dage af de danske klubber.

Fokus har været på at undgå en gentagelse af den såkaldte "Sønderjyske-sag", der skabte ballade efter sidste spillerunde i grundspillet i marts.

Her indkasserede Sønderjyske et mål i de sidste minutter af en kamp mod FC Midtjylland, som sendte sønderjyderne i den mest fordelagtige pulje i nedrykningsspillet.

Det viste sig altså, at et nederlag i den sidste runde endte med at stille Sønderjyske bedre end en sejr.

Klubberne er derfor blevet enige om to anbefalinger til at ændre puljeinddelingen fra nummer syv til nummer 14, efter at de 26 runder er spillet.

Oplægget er, at nummer 11 og 14 fortsat placeres i pulje 1, mens nummer 12 og 13 placeres i pulje 2, som tilfældet også var i år.

Nummer syv og otte vælger deres pulje.

Hvis nummer otte så vælger den modsatte pulje af nummer syv, skal nummer ni i ligaen vælge en pulje, mens nummer ti placeres på den ledige plads.

Sådan var tilfældet ikke i forbindelse med afslutningen af den netop overståede sæson.

Klubberne er også blevet enige om at gøre spillet om nedrykning mere simpelt.

Når placeringerne i de to nedrykningsgrupper kendes, giver man sig direkte i kast med de drabelige playoffkampe om at rykke direkte ud, overleve eller skulle spille playoffkampe mod hold fra 1. division.

Man skærer en spillerunde, så der bliver en knockoutrunde færre.

Nummer tre i de to grupper mødes, og her sikrer vinderne sig en sæson mere i den bedste række. Nummer fire i de to grupper spiller også, og her rykker taberen direkte ud.

Taberen af nummer trekampene spiller playoff mod et hold fra 1. division, ligesom vinderen af kampene mellem de to nummer 4-hold gør det.

Divisionsforeningen meddeler, at forslagene formelt skal vedtages i bestyrelsen.

Klubbernes møder har også drejet sig om større spørgsmål som antal hold i ligaen, ændring af pokalturneringen og andre emner.

Her var der enighed om, at så store emner skal arbejdes yderligere igennem, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, i pressemeddelelsen.

- Derfor blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som i løbet af de næste par uger skal blive enige om et oplæg, der kan præsenteres for Divisionsforeningens bestyrelse, når den mødes 19. juni, siger Claus Thomsen.