Klubberne: Udspil afværger unfair afslutning i Superligaen

Det står nu klart, at Superligaen på grund af coronakrisen først bliver afsluttet på den anden side af datoen for mange fodboldspilleres kontraktudløb.

Men med det seneste udspil fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om automatisk kontraktforlængelse frem til den nye sæsonafslutning bør den problematik nu være reduceret til ren teori.

Det mener man i Hobro, som selv har problematikken hængende over hovedet.

- Jeg fornemmer overhovedet ingen problemer i horisonten. Jeg tror ikke, at en eneste spiller vil stejle over det, for det sportsligt rigtige vil jo være at spille sæsonen færdig i den klub, man er i, siger Hobro-bestyrelsesformand Lars Kühnel.

For Hobros vedkommende er balladen, at profilen Emmanuel Sabbi står foran et skifte til OB per 1. juli, hvis ikke reglerne laves om under coronakrisen, der foreløbig har forsinket sæsonafslutningen til en gang i juli.

Uden en regelændring ville Sabbi i princippet skulle skifte til en klub, som Hobro på det tidspunkt potentielt ligger i nedrykningspulje med.

- Vi har ikke talt med Sabbi endnu, men med mit kendskab til ham vil det være et helt uvirkeligt scenarie, at det bliver et problem, siger Lars Kühnel.

Der er nemlig den hurdle, at klubbernes organisation, Divisionsforeningen, ikke kan tvinge Fifas udspil ned i halsen på spillerne.

Fifas udspil er kun retningslinjer. Over dem står national lovgivning, overenskomsten med Spillerforeningen og kontraktlige forpligtelser i den forbindelse, fortæller direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

- Fra vores side synes vi, at Fifas retningslinjer er fornuftige, og vi er glade for, at de er blevet meldt ud, for de hjælper til at afvikle turneringen med fuld integritet. Men nu tager vi den derfra, for vi anerkender fuldt og helt vores eksisterende aftaler, siger Claus Thomsen.

Derfor forestår en forhandling mellem parterne.

- En ændring kræver, at parterne i en dansk sammenhæng får talt sammen og bliver enige om, hvordan vi håndterer det. Det er vi i gang med, og det skal vi nok komme på plads med. Desværre har vi god tid, så det er en proces, vi hellere laver ordentligt end skynder os med, siger Claus Thomsen.

Fifa kom med udspillet tirsdag. Ud over at spillerkontrakter bør først udløbe, når sæsonen er spillet færdig i de forskellige fodboldlande, lyder anbefalingen, at også transfervinduer bør rykkes, hvis turneringer spilles færdig senere.