Klubber skal vurdere plan for smallere håndboldliga

Et udkast til en ny ligastruktur var senest på bordet for mindre end et år siden, hvor det blev skudt eftertrykkeligt ned af et overvældende flertal.

Det forslag var mere vidtgående med blot ti hold i den bedste række. Nu står tre klubber, Team Esbjerg, Viborg og Herning-Ikast, bag en knap så drastisk plan med 12 hold og et nyt nedrykningsslutspil.

Forslaget var på dagsordenen på bestyrelsesmødet tirsdag, hvor det blev besluttet at sende det videre ud til klubberne.

- Status er, at vi vil høre de andre klubber om deres synspunkter, og om andre har ændret deres syn, siden vi diskuterede det sidste år i december, siger Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen.

De tre klubber bag forslaget peger blandt andet på, at færre hold i ligaen giver en smule luft til de bedste spillere, der spiller et væld af kampe i løbet af en sæson.

Ud over kampene i ligaen, slutspillet og pokalturneringen er der kampe i europæiske turneringer. I denne sæson er Team Esbjerg og Odense med i Champions League, hvor klubberne er sikret mindst 14 kampe.

- Dertil kommer, at mange også har landsholdsopgaver. De spiller rask væk 70 eller 80 kampe på en sæson. Det, mener vi, simpelthen er at drive rovdrift på spillerne, siger HC Warrer, der er administrerende direktør i Team Esbjerg.

Han mener også, at kvindeligaen som produkt bliver bedre og mere professionelt med færre hold.

Flere af klubberne i ligaens nederste del har allerede erklæret sig modstandere af at skære to hold væk.