Klubber keder sig: Spiller kryds og bolle og Football Manager

Normalt ruller bolden i alle de store fodboldligaer om lørdagen.

Men ikke denne weekend. Kampe er udskudt eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

En uvant situation. For mange klubber er lørdag lig med kampdag.

Så må man jo få tiden til at gå på andre måder.

Premier League-klubben Watford skulle lørdag hjemme have taget imod Leicester. Men i stedet for at spille på grønsværen, tog klubben kampen op med Kasper Schmeichel og co. i spillet Football Manager.

Her kan man styre en klub - købe/sælge spillere, sætte holdopstilling og så videre - mens kampene bliver simuleret.

Den virtuelle udgave af Watford-Leicester endte 1-1 efter en sen udligning af hjemmeholdet. Kampen kan ses på Watfords twitterprofil.

Southampton var også i legehumør. Klubben skulle have lørdag have mødt Norwich, men endte med i stedet på Twitter at udfordre Teemu Pukkis arbejdsgiver til et spil kryds og bolle.

Norwich gav dog ikke lyd fra sig, og så så Manchester City sit snit og tog kampen op. Spillet endte, uden at der blev fundet en vinder.

Det blev Bundesliga-klubben Augsburg tilsyneladende inspireret af. Lørdag aften har den tyske klub på Twitter udfordret sine fans i kryds og bolle.

Den bedste tyske række var den sidste af de to europæiske ligaer til at aflyse kampe. Så sent som fredag stod klubberne til at skulle i aktion i weekenden, inden ligaen fredag eftermiddag aflyste alle kampe.