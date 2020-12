Klopp om uafgjort mod West Brom: Det føles som et nederlag

Søndagens uafgjort mod West Bromwich Albion føles som et nederlag. Det siger Liverpool-manager Jürgen Klopp efter kampen, der endte 1-1 på Anfield trods tung Liverpool-dominans.

Samtidig siger Klopp, at hans spillere er vrede over at have misset muligheden for at toppe Premier League med fem point ned til andenpladsen.