Klopp om guldstrid: Andenplads er vores første skridt

Trods en 2-0-sejr hjemme over Wolverhampton måtte manager Jürgen Klopp se i øjnene, at 97 point og et enkelt nederlag i en hel sæson ikke var nok.

Liverpool kunne søndag have sikret sit første engelske mesterskab siden 1990, men sådan gik det ikke.

Manchester City vandt 4-1 ude over Brighton, og dermed toppede City tabellen med et enkelt point mere, da dommernes fløjter lød.

Efter sejren over Wolverhampton og udsigten til sølvmedaljer var det dog en afklaret Klopp, der satte sine første ord på skuffelsen.

- Når din modstander er City, så er det svært. De kunne ikke slippe af med os, og vi kunne ikke slippe af med dem. Det er ikke, hvad jeg ønskede at slutte på andenpladsen, men vi må se det som holdets første skridt.

- Nu har vi tre uger til at forberede os på finalen i Champions League, og lad os give det et forsøg, siger Klopp ifølge Sky Sports.

Liverpool slutter altså med 97 point på andenpladsen, og dermed er Liverpool det hold i Premier Leagues historie, der slutter på andenpladsen med flest point.

- Folk kan sige, at vi kunne have gjort det eller det, men det tror jeg ikke. Vi kunne ikke have gjort meget mere.

- City var heldig i visse perioder, og der var øjeblikke, hvor vi var heldige. Det handlede om at forblive i titelkampen, og det gjorde vi, siger Klopp.

City og Liverpool har været i udbrud i det meste af sæsonen, og de to klubber har ligget i ensom majestæt længe i slaget om titlen.

Derfor var der heller ikke andet at gøre for Klopp end blot at ønske City tillykke med det andet mesterskab i træk og sjette i klubbens historie.

- Tillykke til Manchester City. Holdet har også spillet en god sæson. City har hentet 198 point i de to seneste sæsoner. Det er ikke så skidt. Det har min fulde respekt og tillykke, lød det i vanlig munter stil fra Klopp.

Han har nu god tid til at forberede sine spillere på finalen i Champions League, hvor holdet møder Tottenham i Madrid 1. juni.

- Det her hold består af en fantastisk gruppe, og vi vil fortsætte og udvikle. Folk har nydt rejsen, og det er meget vigtigt.

- Hvis man spiller dårligt i en hel sæson og alligevel vinder et eller andet, så er det godt at kunne kigge tilbage på, men det her hold har været fantastisk, siger manageren.

Sæsonen bød også på to spillere fra Liverpool, der hver scorede 22 mål og blev delte topscorere sammen med Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Den ene var Sadio Mane, og den anden var Mohamed Salah, og egypteren satte følgende ord på titelkampen:

- Vi gjorde alt i denne sæson. Vi tabte en kamp. Vi fik 97 point. Jeg ønsker Manchester City tillykke, og vi vil kæmpe om mesterskabet igen i næste sæson.