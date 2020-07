Klopp og Liverpool i vild titelfest: Vi må ikke stoppe her

Det siger manager Jürgen Klopp onsdag aften, hvor Liverpool holdt pokalfest efter årets sidste hjemmekamp.

- Vi må ikke stoppe op. Vi har interne udfordringer og må blive ved at forbedre os, siger han.

- Vi kan tage skridtet videre, men vi er også nødt til det, for de andre kommer ikke til at sove i timen.

Liverpools mesterskab har været i hus siden sidste måned.

Pokalfesten var sat til sidste hjemmekamp, hvor det blev til en underholdende 5-3-sejr mod Chelsea.

Netop London-holdet skal Liverpool skal passe på i fremtiden, mener Klopp.

- Chelsea er et meget talentfuldt hold. Vi var nødt til at give os fuldt ud på banen. Også Manchester United og Manchester City vil udfordre os. Der er ingen garantier for noget, men vi vil prøve, siger tyskeren.

Med Premier League-titlen besidder Liverpool aktuelt fire trofæer på én gang.

Holdet har nemlig også Champions League-titlen, den europæiske Super Cup og VM for klubhold, som alle er vundet inden for de seneste 14 måneder.

- Vi er mestre i England, Europa og verden. Vi har fire trofæer, så jeg kunne ikke være mere stolt, siger Klopp.

- Jeg er ikke normalt en person, der har brug for billeder, men jeg skal have taget et billede med alle fire trofæer, for det sker ikke så ofte.

Kaptajn Jordan Henderson, der havde æren af at være den første af Liverpool-spillerne, der løftede trofæet, er fuld af forhåbning inden næste sæson.

Sejren over et Chelsea-hold, der stadig kæmper for Champions League-pladser, var ikke let, fortæller han.

- Det har været en rejse. At slutte det af på den her måde er noget helt særligt, siger Henderson.