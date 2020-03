Klopp må undvære stjernekeeper i jagt på CL-avancement

Det bliver uden stjernemålmand Alisson til at vogte målet, når Liverpool i næste uge skal forsøge at vende 0-1 til en samlet sejr over Atlético Madrid i Champions League-ottendedelsfinalen.

Det oplyser Liverpool-manager Jürgen Klopp på et pressemøde fredag.

- Han havde et lille uheld i træningen forud for Chelsea-kampen (i midtugen, red.). Vi troede alle, at det ikke var noget, og han skulle ikke spille alligevel, planen var, at han skulle være på bænken.

- Vi endte med at holde ham ude af truppen, og næste dag viste en skanning, at der var noget. Så nu er han ude. Vi får se - helt sikkert også i næste uge, og så må vi se, siger tyskeren på klubbens hjemmeside.

Liverpool er forsvarende Champions League-mestre og var også i finalen i forrige sæson.

Kampen mod Atlético Madrid spilles onsdag klokken 21.