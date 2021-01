Klopp kigger ikke på tabellen: At slå United er nok

De to fodboldhold udgør Premier League-tabellens top-2 med United på førstepladsen tre point foran Liverpool.

Alligevel tænker Liverpool-manager Jürgen Klopp inden kampen ikke ret meget over, hvad en eventuel sejr har af betydning i mesterskabskampen.

- At vinde en fodboldkamp, og at vinde over United er nok i sig selv, der behøver ikke være noget særligt på spil.

- Det giver ikke mere til kampen, at de er i den situation, de er i. De fortjener de point, de har fået indtil videre, og vi har vores. Manchester City har spillet en kamp færre og er også meget tæt på.

- Vi tænker ikke konstant på andre hold. Vi prøver bare at vinde kampe, og United er gode, det har de altid været, siger Klopp ifølge Reuters.

Nogle imponerende stimer kan blive brudt i søndagens storkamp.

Liverpool har ikke tabt på Anfield i Premier League siden april 2017, mens United ikke har tabt en ligakamp på udebane i næsten et år.

Det seneste United-nederlag på udebane var dog til netop Liverpool på Anfield for næsten præcis et år siden, 19. januar 2020.

Kampen mellem Liverpool og Manchester United fløjtes i gang søndag klokken 17.30.