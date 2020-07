Klopp inden trofæoverrækkelse: Det er som til jul

Her kan fodboldklubbens spillere og stab langt om længe løfte Premier League-trofæet efter at have sikret mesterskabet i slutningen af juni.

- Det er som til jul, siger manager Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Selv om man ved på forhånd, hvilken gave man får, er det stadig spændende. Vi er meget spændte. Jeg har aldrig rørt Premier League-trofæet før - det bliver specielt.

Festlighederne kommer til at foregå uden fans på grund af coronapandemien, og Klopp opfordrer folk til at blive hjemme, efter at der opstod store forsamlinger i byen, da mesterskabet blev sikret.

Tyskeren er lettet over, at holdet får mulighed for at fejre mesterskabet på Anfield, da mesterskabet kom i hus, mens Liverpool-mandskabet sad hjemme i sofaen og så guldrivalerne Manchester City tabe.

- Alle i klubben har arbejdet så hårdt for det, så fejringen bør være på stadion.

- Fra et professionelt synspunkt bliver det helt sikkert en af de bedste dage i mit liv, når vi får det trofæ i hånden, som alle har ventet så længe på, og som ingen for to eller tre år siden troede, vi kunne vinde.

- Det er en milepæl og en meget vigtig dag, men ikke den sidste af slagsen for os, siger Klopp.

Kampen mod Chelsea sættes i gang onsdag 21.15.