Klopp frygtede tidlig fyring i Liverpool

I begyndelsen af sin tid i Liverpool frygtede Klopp en fyring på grund af manglende tålmodighed med at ændre holdets spillestil.

Liverpool-manager Jürgen Klopp føler, at han sidder sikkert i sædet. Men sådan har han ikke altid haft det.

I de første år efter ansættelsen skulle Klopp bruge tid på at bygge holdet op med en bestemt spillefilosofi og på at blive en seriøs bejler til det engelske mesterskab.

Han vidste, at han skulle overbevise Liverpools ejere fra Fenway Sports Group om fodboldprojektet og dets behov for tid.

- Det stod klart, at vi ikke kunne gøre det med et fingerknips. Det ønskede alle, men det kunne vi ikke. Så jeg var nødt til at bede om mere tid. Det vidste jeg, siger Klopp til Sky Sports.

Klopp tog over, kort efter at Brendan Rodgers blev fyret i oktober 2015.

- Inden da var jeg aldrig blevet fyret i min karriere, så jeg havde ikke erfaring med det. Men jeg vidste, at det var et andet niveau, og hvis jeg ikke leverede hurtigt nok, så ville jeg blive fyret, siger Klopp.

Tyskeren var ikke sikker på sin position trods finalepladser i to turneringer i den første sæson.

For de to finaler i henholdsvis Europa League og Liga Cuppen i 2016 blev tabt. I 2018 blev det også til nederlag i Champions League-finalen.

- Men vi fik tiden til det, og det fede ved det var, at efter seks, syv eller otte kampe, så var de meget positive omkring situationen.

- Det gik op for dem, at vi var på rette spor. Fra det øjeblik tvivlede de aldrig et sekund på projektet, siger Klopp.

Helt præcist hvilke kampe, han taler om, fremgår ikke af interviewet. Men i de seneste par sæsoner har Liverpool spillet flot fodbold og vundet en masse kampe.

Og i 2019 vandt Liverpool sågar Champions League. Det ændrede meget, føler Klopp.

- De var fulde af tro på mig og gav mig tillid, og de sagde, at vi skulle blive på sporet, så ville alt være fint. Og det er det, vi har gjort, siger Klopp.

Han giver ikke meget for de vurderinger, der har været fra eksperter i engelske medier.

- Når vi taber finaler til Sevilla, Manchester City eller Real Madrid, så siger eksperterne, at hvis han ikke vinder den næste, så skifter klubben træner.

- Men internt var der aldrig nogen, der tænkte på den måde, lyder det fra Klopp.

I sidste sæson sluttede Liverpool et point fra Manchester City, som blev mester.

I denne sæson fører Liverpool suverænt Premier League og mangler kun seks point mere for at blive mester for første gang siden 1990.

Sæsonen, hvor der mangler at blive spillet ni spillerunder, er afbrudt på grund af udbruddet af coronavirus.