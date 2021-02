Klopp forventer mere af Liverpool trods mange skader

En af årsagerne til Liverpools svingende resultater er holdets mange skader, men det kan ikke være en undskyldning for alle skuffelserne, mener manager Jürgen Klopp.

- Selv om jeg kender årsagen til, at vi ikke er flyvende, forventer jeg, at vi vinder flere kampe, end vi har gjort. Det er det, jeg går op i, siger han ifølge Reuters på et pressemøde før lørdagens kamp mod Leicester.

På skadeslisten finder man blandt andre forsvarsspillerne Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip samt offensivspilleren Diogo Jota.

Før kampene i denne runde er Liverpool nummer fire i den bedste engelske række med 40 point. Leicester er nummer tre med tre point flere, mens Manchester City har ti point mere end Klopps tropper.

- Vi er ikke helt væk, men vi skal have mere succes fremover, og det er dét, vi forsøger på.

- Vi vil gøre vores absolut bedste i resten af sæsonen. Vi går efter det, og det er vores job, siger han.

Det er ikke selvtilliden, der er problemet, mener han.

- Forbereder Leicester sig på at møde et hold uden selvtillid og rytme? Det mener jeg ikke. Vi har 15 kampe og en masse point tilbage at spille om, lyder det fra Klopp.

Kampen mellem Leicester og Liverpool spilles lørdag klokken 13.30 dansk tid.