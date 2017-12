Klopp forventer klassiske Allardyce-dyder på Anfield

Liverpool tager søndag imod Everton i lokalderbyet på Anfield, og her er Liverpools manager sikker på at møde en velorganiseret modstander.

- Alle ved, hvordan Sam Allardyces hold spiller fodbold i øjeblikke som dette. Han har min fulde respekt. 100 procent, siger Jürgen Klopp ifølge AP.

Sam Allardyce tog over i kriseramte Everton, og han har stået i spidsen for klubbens to seneste kampe, hvor det er blevet til sejre over West Ham og Huddersfield.

West Ham blev besejret 4-0, mens Everton slog Huddersfield 2-0. De seks point har bragt Everton op på tiendepladsen i Premier League med 18 point inden Merseyside-slaget søndag.

Selv om Everton ikke har vundet hos Liverpool siden 1999, så møder Allardyce op med selvtillid. I spidsen for Crystal Palace var den rutinerede manager således den seneste, der har hentet en sejr på Anfield i alle turneringer.

Det skete, da Crystal Palace i april besejrede Liverpool 2-1 på udebane.

- Han er en af de mest erfarne, hvis han ikke er den mest erfarne manager i Premier League. Efter søndagens kamp har jeg mødt ham i spidsen for tre forskellige klubber, og jeg har kun været her i to år.

- Han har gjort sit arbejde i alle klubber. Han er meget succesfuld, og vi ved, hvad der venter os. Det gør det ikke nemmere, at Sam Allardyces hold altid er vanskelige at møde, siger Klopp.

Everton har ikke indkasseret et mål, mens Sam Allardyce har været manager.

Søndag kan Evertons defensiv dog forvente at blive beskæftiget, hvis Liverpool igen stiller med sine fire offensive kort i Philippe Coutinho, Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino.