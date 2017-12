Klopp forsvarer rotationsprincip efter ny Liverpool-skuffelse

Men det skuffende resultat skyldtes ikke de mange udskiftninger, men ren og skær uheld, mener Klopp.

- Jeg var 100 procent sikker på denne startopstilling, ligesom jeg var 100 procent sikker på den sidste gang, siger Jürgen Klopp.

- Men denne gang kan man i det mindste ikke bebrejde mig for det (resultatet, red.). Eller det vil du måske? Jeg er ikke sikker, tilføjer manageren efter kampen.

Jürgen Klopp henviser blandt andet til Dominic Solankes mål otte minutter før slutfløjtet, der blev underkendt for hånd på bolden.

Dommerens kontroversielle kendelse var det store samtaleemne efter kampen.

Det samme var Klopps beslutning om at udskifte hele seks spillere i forhold til sidste uges 1-1-kamp mod Everton.

Jürgen Klopps rotationsprincip er kommet under kritisk lys efter en række skuffende resultater for den traditionsrige klub.

Han har således lavet ændringer i sin startopstilling ikke mindre end 65 gange i denne sæson. Det er mange flere end nogen anden manager i Premier League.

Med det uafgjorte resultat satte West Bromwich en kedelig klubrekord. 0-0-kampen mod Liverpool var den 16. kamp i træk uden en sejr for Alan Pardews tropper.

Manageren var dog tilfreds med det ene point, der sender West Bromwich op på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Indtil vi har alle klar til kamp, så bliver det svært for os at vinde. Hvert point er guldstøv for os, og dette er et rigtig vigtigt point for os, siger Alan Pardew.