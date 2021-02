Klopp forklarer nyt nederlag på Anfield med mental træthed

At det forsvarende mesterhold i Premier League ikke formåede at få point med fra opgøret, skyldes ifølge Klopp "mental træthed" hos spillerne.

- Vi var oppe mod en rigtig god modstander. Mentalt så vi ikke friske ud. De fortjente at vinde, siger Klopp efter nederlaget på 0-1.

- Vi ønskede at spille bedre og mere overbevisende. Vi mistede for mange bolde i lovende situationer, siger Klopp.

Han tilføjer, at spillerne havde vanskeligt ved bare at udføre de mest basale ting.

- Jeg ved, at gutterne kan aflevere fra A til B, men i dag lod det ikke til at være tilfældet, siger han.

Liverpool har de seneste sæsoner været særligt gode til at komme tilbage i kampe, hvor de var bagud, men onsdag aften lod spillerne til at være løbet tør for idéer, og det kneb med at spille sig frem til store chancer.

- Vi var ikke friske i aften, og da er det, at du skal finde en vej (til at score, red.), siger Klopp.

Premier Leagues topscorer, Mohamed Salah, var stort set anonym kampen igennem, og da han i første halvleg havde en chance, bankede han bolden over målet. Desuden måtte Liverpool undvære angriberen Sadio Mane på grund af en skade.

Ud over den blodfattige præstation i angrebet virkede Liverpools forsvarskæde også usikker.

- Den eneste forklaring er, at vi er et mentalt udmattet hold, siger Klopp.

- Den bedste måde at forsvare sig på mod et hold som det (Brighton, red.) er at være i boldbesiddelse, men det formåede vi ikke.

Liverpools næste kamp er mod førerholdet Manchester City på søndag.

- City er flyvende, og vi er nødt til at finde løsninger, siger Klopp.