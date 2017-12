Klopp efter 7-0-sejr over Spartak: Det er fantastisk

Med sejren sikrede Liverpool både avancement til ottendedelsfinalerne og den samlede sejr i gruppe E.

- 7-0 er et fantastisk resultat. Vi sad ude på bænken og sagde til hinanden, hvor fantastisk det var, at vi vandt med syv mål over et så stærkt hold som Spartak.

- Alle mine spillere var fantastiske, siger Jürgen Klopp til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Det var i øvrigt anden gang i denne sæsons gruppespil, at Liverpool sejrede 7-0.

Det skete også i udekampen mod slovenske Maribor.

Ikke overraskende var humøret noget mindre højt hos Spartak Moskvas cheftræner, Massimo Carrera.

Den 53-årige træner var i sin aktive karriere forsvarsspiller hos blandt andre Juventus i hjemlandet, Italien, hvor det er en uskik at tabe med så store cifre.

- Jeg kan ikke forklare det. Liverpool var bedre til det hele, deres kvalitet, deres aggression, deres passion. Det så ud som om, at vi endnu ikke er klar til så store kampe, siger Massimo Carrera.

Italieneren så sit hold komme bagud efter få minutter, og efter 18 minutter førte Liverpool 3-0.

Efter pausen lavede englænderne først to hurtige mål og til sidst yderligere to mål i kampens afsluttende fase.

Brasilianske Philippe Coutinho blev undervejs noteret for et hattrick.

- Det var en meget særlig aften. Jeg er meget tilfreds med mine mål og præstationen.

- Det var noget særligt at være anfører, jeg tror, at det var første gang i min tid her.

- Vi kan møde nogle store hold i næste runde, men vi må se, hvem vi trækker, siger Coutinho.