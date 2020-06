Klopp begræder manglende chancer i nulløsning mod Everton

Den tyske manager henviser til Evertons Tom Davies, der ramte stolpen i det 80. minut.

- Jeg kunne lide en del facetter af vores spil, men vi havde ikke de momenter i vores angrebsspil, vi manglede rytme, siger Jürgen Klopp.

- Everton stod godt i forsvaret, og vi var ikke kloge nok til at udnytte hullerne. Det er normalt, når vi lige er begyndt at spille igen, siger han.

Evertons manager, Carlo Ancelotti, siger, at det var planlagt, at kampen skulle være lukket.

- Det var ikke en åben kamp, fordi det ønskede vi ikke. Vores præstation var god mod et godt hold. Et uafgjort resultat er fair, siger Carlo Ancelotti ifølge Reuters.

Liverpool har ikke spillet en kamp i 106 dage grundet udbruddet af coronavirusset, der har sat Premier League i bero siden marts.

Liverpools forsvarsspiller Virgil van Dijk var glad for at være i gang igen.

- Jeg tror, at alle bare er glade for at være tilbage, om vi vandt eller ej, og vi er et skridt tættere på vores mål, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Liverpool mangler blot fem point for at kunne kalde sig mester for første gang i 30 år.

Liverpool kan allerede blive mester onsdag, hvis Manchester City taber til Burnley mandag.