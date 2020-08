Klopp åbner for trænerstop efter Liverpool

Han vil som minimum tage et års pause, som det også var planen, da han i 2015 stoppede som træner for Borussia Dortmund. Dengang blev pausen kort, da Liverpool hentede ham allerede i oktober samme år.

Det åbner den 53-årige tysker for i et interview med Sportbuzzer, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg vil tage et års pause fra fodbold og spørge mig selv, om jeg savner fodbold. Hvis svaret er negativt, vil det være forbi med Klopp som træner, siger Jürgen Klopp ifølge AFP.

- Hvis jeg en dag ikke er træner længere, er der i hvert fald én ting, jeg ikke vil savne: Den brutale spænding lige op til kampen, fortæller tyskeren.

Han førte Liverpool til Champions League-titlen i maj 2019, og i den forgangne sæson fik han det engelske mesterskab til Liverpool for første gang i 30 år.

Motivationen for at vinde mere er i top.

- Hele klubben er klar til næste sæson og ønsker at blive endnu bedre. Vi vil jagte vores modstandere og fortsætte med at være et ubehageligt hold at møde.

- Vi forsvarer ingen titler, men vil vinde nye titler, og vi er først lige begyndt at vinde, lyder det fra Klopp.

Liverpool vandt Premier League med 18 point ned til Manchester City på andenpladsen.