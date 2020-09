Klopp: Vi kan slå konkurrenterne trods deres masseopkøb

London-klubben har ifølge engelske medier brug op mod 1,5 milliarder kroner i et forsøg på at forstærke holdet før den nye sæson, der begynder i den kommende weekend.

Konkurrenternes masseopkøb er dog ikke noget, der bekymrer Liverpool-manager Jürgen Klopp, der i sidste sæson førte Liverpool til klubbens første mesterskab i 30 år.

- Vi befinder os lige nu i en verden, der er præget af stor usikkerhed.

- For nogle af klubber er det knapt så afgørende, hvor usikker fremtiden er. Det er de klubber, der er ejet af lande og oligarker. Det er sandheden. Vi er en anden type klub, siger Jürgen Klopp til BBC.

Den tyske Liverpool-manager fremhæver kontinuitet som en vigtig ingrediens, og den kan forsvinde med for store udskiftninger i truppen.

- Vi spillede os i Champions League-finalen for to år siden, vi vandt den sidste år, og så blev vi mestre i Premier League i sidste sæson ved at være, som vi er.

- Vi kan ikke bare ændre det hele over natten og sige, at nu vil vi være som Chelsea. De henter en masse spillere. Det kan være en fordel, men det betyder også, at man hurtigt skal få det hele til at passe sammen.

- Man kan ikke hente 11 af de bedste spillere og så tro, at de en uge senere spiller det bedste fodbold nogensinde. Det handler om at arbejde sammen på træningsbanen, siger Klopp.

Før sæsonen har Liverpool blot hentet en enkelt spiller - nemlig venstrebacken Konstantinos Tsimikas fra græske Olympiakos.

Chelsea har hentet en lang række spillere. Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech og Ben Chilwell er blevet købt, mens Thiago Silva og Malang Sarr er hentet på frie transfers.

Liverpool indleder lørdag titelforsvaret mod oprykkeren Leeds. Chelsea gæster på mandag Brighton.