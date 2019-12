Klopp: Klub-VM bør ikke spilles midt i sæsonen

Derfor har Jürgen Klopp været tvunget til kraftigt at prioritere den ene turnering frem for den anden, og han har taget en stærk trup med til klub-VM, mens en yngre og mindre profileret trup skal forsøge at slå Aston Villa.

Liverpool er i den besynderlige situation, at klubben tirsdag aften skal spille ude mod Aston Villa i Liga Cuppen, mens det onsdag aften gælder et opgør mod mexicanske Monterrey ved klub-VM i Qatar.

Men det dilemma burde slet ikke eksistere, har Liverpool-manageren flere gange gjort opmærksom på, og han gentog sit budskab på et pressemøde tirsdag i Doha.

- Nu er vi her, og så fokuserer vi på det, men hvis jeg på forhånd var blevet spurgt, om klub-VM skulle ligge midt i sæsonen, så ville jeg have sagt nej, siger Klopp ifølge AFP.

Verdensmesterskabet for klub-VM er alt andet end elsket af de europæiske klubber, som har for vane at vinde turneringen. Turneringen spilles et sted uden for Europa, og det ligger altid lige op til jul.

I et forsøg på at gøre klub-VM mere prestigefyldt har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ændret turneringens termin og format fra 2021. Deltagerantallet stiger fra 7 til 24 hold, og turneringen skal afvikles hver fjerde sommer.

Jürgen Klopp er dog ikke sikker på, at turneringen nødvendigvis bliver mere værdsat af den grund.

- Kan det blive en større turnering i fremtiden? Jeg ved det ikke. Vi skal være sikre på, at vi har stærke turneringer, men de skal ikke afvikles på samme tid.

- Alle skal tænke sig om først. Man kan ikke bare tilføje endnu en turnering, der ikke fungerer, siger Klopp.

Selv om Liverpool er havnet i en spøjs situation, er der ikke kun ulemper ved at spille to kampe - semifinale samt bronzekamp eller finale - i Qatar, understreger han.

- Nu hvor vi er her, kan jeg godt lide at være her. Vi har mange fans i denne del af verden, og de skal ofte følge vores kampe om natten, så det er godt, at vi kan være tættere på dem fra tid til anden, siger tyskeren.