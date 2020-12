Kloge afslutninger skal tæmme svensk kontralyst

Det er svært at score mål mod de danske håndboldkvinder. Det har både Slovenien, Montenegro og Frankrig måttet sande.

Det forsvar skal Sverige også have lov til at slås med. Og det kræver, at det danske angreb afslutter klogt. Gerne stadig fra kanterne, som det især har været tilfældet i de tre første kampe.

- Indtil videre har fløjene haft mange afslutninger, og det passer mig rigtig fint. Så slipper vi for at få en masse kontraer ned i hovedet. De gør rigtigt ondt og har historisk set gjort rigtig ondt på det danske landshold, siger landstræner Jesper Jensen.

Sverige er nemlig et hold, som i høj grad satser på kontramål fra en stærk base i forsvaret.

- Hver gang, vi har hørt en udtalelse fra svenskerne, så handler det om forsvar og kontraspil. Så det handler om at komme hjem, lyder vurderingen fra landstræneren.

Indtil nu har de danske skytter ikke haft den store succes, og som sagt gør det ikke Jesper Jensen det store, at fløjene har fået de fleste afslutninger.

Alligevel kan kampen mod Sveriges flade 6-0-forsvar godt være tidspunktet, hvor skytterne fik flere afslutninger.

- Det kan sagtens være en kamp, der kommer til at lægge godt til Mette Tranborg og hendes skud, siger Jesper Jensen, som dog ikke har noget særligt fokusområde angrebsmæssigt inden kampen.

- Det har også været et tema omkring stregspillerne, fordi de kun har haft fire afslutninger. Det kan også blive en kamp, hvor de er mere i spil.

- Men det er ikke noget, vi sidder og kigger på, at nu skal backs eller stregspillere have en masse afslutninger. Vi ser på mulighederne i spillet, slår han fast.

Forsvarsspecialisten Line Haugsted er i hvert fald ikke i tvivl om, at Danmark har redskaberne til at slå Sverige.

- Jeg synes, vi står godt til dem. Fra mit synspunkt i forsvaret skal vi bare blive ved med at pakke det, for de vil også rigtig gerne ind over midten, siger hun.

- De har nogle skytter, som er rigtig dygtige, men som Jesper siger, er det ikke kvalitet ligesom Frankrig på samme individuelle niveau. Og da vi kunne holde dem nede på 23 mål, så tror jeg også, vi kan holde Sverige godt nede.

Kampen spilles fredag klokken 20.30 i Jyske Bank Boxen i Herning og er de to holds første kamp i mellemrunden ved EM.

Danmark har to point med over til mellemrunden, mens svenskerne kun har et enkelt.