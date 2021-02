Yoshiro Mori er stoppet som chef for organiationskomitéen for OL i Tokyo efter en sexistisk udtalelse om, at kvinder taler for meget. Legene i Tokyo står nu uden en chef, 160 dage før OL går i gang. 83-årige Mori var fra 2000 til 2001 premierminister i Japan.

Klodset kvindesyn fælder Tokyos OL-leder

160 dage før OL stopper chefen for organisationskomitéen. På en uge rejste en folkestemning i Japan sig mod 83-årige Yoshiro Mori oven på sexistisk udtalelse.

Chefen for OL i Tokyo valgte fredag at trække sig efter et massivt pres i den japanske befolkning.

83-årige Yoshiro Mori satte gang i en storm, der tog til i styrke, da han i sidste uge udtalte sig diskriminerende om kvinder.

Selv Moris egen hustru, børn og børnebørn så skævt til hans udtalelse om, at "begrænse kvinders taletid i bestyrelser", og at "de har svært ved at stoppe, og det er irriterende".