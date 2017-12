Klavs Bruuns højre hånd er en lun og kold analytiker

Det er et halvt år siden, den tidligere håndboldstjerne blev hentet ind i trænerstaben omkring kvindelandsholdet, og lige nu er han med til sit første VM som assistent.

I begyndelsen skulle håndboldkvinderne lige se 39-årige Jørgensen an, men det er tydeligt, at han har vundet ved nærmere bekendtskab.

- Lige i starten var vi alle sammen lidt afventende og skulle se, hvad han var for en type.

- Men da han begyndte at åbne op, viste han sig at være sjov, varm og samtidig kold og kontant, siger Lotte Grigel.

- Når han siger noget, ved man, at han mener det. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Han er ret analytisk i sine udtalelser, og han siger ikke ting bare for at sige noget, fortæller playmakeren.

Mens Klavs Bruun Jørgensen ofte fører ordet på holdmøderne, så holder Lars Jørgensen sig lidt i baggrunden.

I stedet trækker assistenten gerne spillerne til side, og han kan især øse af sin enorme erfaring omkring forsvarsspillet, hvor han selv var en af verdens bedste.

- Det kan godt være, han ikke siger så meget under taktikmøderne, men så kommer han lige hen til de enkelte spillere og siger, hvad han har set på banen, siger Louise Burgaard.

- Han stiller meget åbne spørgsmål, så vi kan sige, hvad vi tænker, før han kommer med sin holdning. Det er en meget fed lederstil, mener højrebacken.

- Det betyder noget, at han selv har haft en karriere. Man ved, han har stået i præcis de samme situationer, som vi gør.

- Han ved, hvordan vi har det. Han ved, hvordan det er at være på banen i de afgørende minutter i en afgørende kamp i en VM-slutrunde, siger hun.

Lars Jørgensen beskrives også som en detaljens mester.

- Han er virkelig nørdet omkring håndbold. Han sidder og ser video og kigger på detaljen, siger Line Jørgensen.

- Jeg tror ikke, at han fortæller alt, hvad han ser, for han ser så mange ting.

- Jeg synes, at han er fantastisk at have med, for jeg elsker at få de her nørdede detaljer, siger højrebacken.

Lars Jørgensen er tilsyneladende i godt humør det meste af tiden, lyder det fra VM-spillerne.

Men han kan også lave fejl, som da han forleden lavede en quiz.

- Den var forfærdelig. Den var alt, alt for svær, siger Lotte Grigel.

- Det var sådan noget med, hvor mange fans Gulddreng har på Facebook. Det skal han hjem og arbejde på.

- Det hjalp jo heller ikke på det, at Klavs' hold vandt. Hvis det havde været alle andre, havde vi måske syntes bedre om det.

- Det var også noget med Nirvana og U2, og vi sad bare ... "Det kan vi bare ikke det der". Håndboldmæssigt har det været rigtig godt. Quizmæssigt - not so much, siger playmakeren.

Danmark spiller tirsdag VM-kvartfinalen mod Sverige. Der er kampstart klokken 17.30 i Leipzig.