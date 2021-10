Klavs Bruun måtte tage omvej for at få job

I knap to år efter at have sagt farvel til jobbet som damelandstræner gik Klavs Bruun Jørgensen utålmodigt rundt og ventede på et nyt job.

En håndfuld år væk fra herrehåndbolden havde dog fjernet hans navn fra radaren hos direktører og sportschefer i klubberne med herrehold.

Inden han tog imod landstrænerjobbet blev han ellers sat i forbindelse med store trænerjob i blandet andet den tyske Bundesliga.

Han blev også nævnt som et godt bud på en fremtidig træner for herrelandsholdet efter succesfulde ophold hos nu hedengangne AG København og TTH Holstebros herrer.

- Men på fem år var det som om, det var væk som dug for solen. Det var sgu specielt at være helt væk fra radaren, siger den 47-årige træner, som også kort berører emnet i sin nyligt udgivne selvbiografi "Sort hvid".

Med jobbet i Sønderjyske fra næste sommer er han atter tilbage som herretræner, men han måtte tage en omvej via TV2 for at komme ind på den ønskede radar igen.

Coronapandemiens nedlukning af sporten i en længere periode og pandemiens slag mod klubbernes økonomi er en del af forklaringen.

Men den markante opdeling mellem herre- og damehåndbold er den nok største årsag ifølge Klavs Bruun Jørgensen.

- Jeg har jo ikke set ret mange af hverken herretrænerne eller -direktørerne i flere år. Når man kommer rundt i hallerne, når man er i det miljø, så ser man folk og snakker med dem. Det har jeg jo ikke gjort i fem-seks år. Ikke før jeg startede på TV2 (som ekspert, red.), siger han.

- Så der var en proces, hvor jeg skulle ind igen. Der var også skiftet ud på mange direktørgange, så der var mange, der ikke kendte mig særlig godt.

- Det tog lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med, at komme ind i det loop igen. Det er der ingen tvivl om.

Selv om han mener, at han i jobbet som landstræner opdagede en ny og mere tålmodig side af sig selv, så havde han svært ved at finde den frem over for sig selv, mens jobtilbuddene udeblev.

- Jeg gik og overvejede, hvor lang tid jeg egentlig skulle gå og vente, før jeg tænkte, "så må jeg finde på noget andet". Men jeg havde ikke lyst til noget andet, så det var sindssygt svært, fortæller træneren.

- For jeg vidste, at i det øjeblik, jeg fik en opringning om et trænerjob, ville det andet blive parkeret med det samme. Det var et svært vakuum at være i.

Han tiltræder som cheftræner i Sønderjyske efter indeværende sæson, når Jan Pytlick går på håndboldpension.