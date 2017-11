Klavs Bruun laver test mod Kina: De kan gøre os klar til VM

De danske håndboldkvinder skal de kommende dage teste formen to gange mod Sverige forud for VM i Tyskland.

Selv om kineserne ikke er på samme niveau som danskerne, så mener landstræneren, at en træningskamp mod Kina kan komme Danmark til gavn under VM.

- Det kan den bestemt.

- Til VM møder vi indimellem nogle hold, der spiller lidt uortodokst i forhold til det, vi er vant til.

- Mange europæiske hold spiller nogenlunde ens. Hvis de ikke gør, så har vores spillere mødt dem så mange gange før, at de alligevel ved, hvad der venter dem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Til VM møder Danmark Montenegro og Rusland i gruppe C, men der venter også gruppekampe mod ikke-europæiske nationer som Japan, Tunesien og Brasilien.

- Det er bare noget andet at møde Japan eller Tunesien.

- Det kan være meget uroligt. Japan er godt nok strukturerede, men de spiller anderledes, bevæger sig anderledes og dækker anderledes op.

- Så det er sundt at møde et hold som Kina med en anden håndboldkultur op til et VM, siger landstræneren.

Målmand Sandra Toft mener også, at træningskampen mod Kina er brugbar.

- Den asiatiske håndboldstil er så forpulet svær at stå overfor, når man ikke har mødt den i lang tid.

- De har andre finter og et hurtigere fodskifte.

- Nu skal vi møde Japan i vores VM-gruppe - jeg kender ikke niveauforskellen mellem Japan og Kina - men det er rart at møde et hold, der spiller den type håndbold.

- Senere i turneringen kan vi også rende ind i Sydkorea, siger Sandra Toft.

Kina har slået lejr i Danmark forud for VM. Frem mod OL i 2020 i Tokyo er planen, at kineserne af flere gange skal træne og spille kampe i Danmark i et forsøg på at højne niveauet.

Lørdag og mandag venter Sverige i to officielle testkampe mod Sverige i Frederikshavn og Trollhättan.

VM spilles fra 1. til 17. december i Tyskland.