Klavs Bruun hiver streg ind i VM-trup og sender to hjem

Klavs Bruun Jørgensen har foretaget lidt ændringer i sin VM-trup forud for søndagens ottendedelsfinale mod Tyskland.

Kristiansen bliver nu sendt hjem til Danmark sammen med stregen Rikke Iversen, som der heller ikke er behov for i den danske VM-lejr.

- Kristina har været en fornøjelse at have med i truppen, men da Stine Bodholt er meldt klar, har vi en spiller for meget med.

- Her har vi kigget på, hvilke kvaliteter vi regner med at få brug for i de kommende kampe, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund.

Stine Bodholt har døjet med knæproblemer og var i første omgang ikke udtaget til VM. I stedet udtog landstræneren Rikke Iversen, men da Bodholt pludselig var i bedring, rejste Viborg-stregen med til Tyskland.

Bodholt og Rikke Iversen har trænet med holdet i Tyskland, men de to spillere har ikke været en del af VM-truppen, der maksimalt må tælle 16 spillere.

Danmark tabte fredag 27-32 til Rusland og møder søndag Tysklands VM-værter i ottendedelsfinalen.