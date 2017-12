Klavs Bruun fik det ønskede svar: Stærkere mentalt end før

Danmark holdt asiaterne fra scoringer i en periode på næsten 20 minutter, og så kunne de gå til pause med en føring på 16-5.

- Jeg er stolt over den indsats, vi leverede.

- Jeg har gået og ævlet om, at vi er blevet et mentalt stærkere hold, og at vi kunne tåle at tabe en kamp, siger Klavs Bruun Jørgensen.

- Men jeg må ærligt indrømme, at da jeg lagde mig på puden i går, der kildede det lidt i maven, fortæller han.

Mens Danmark indledte VM med et nederlag på 24-31 til Montenegro, så overraskede Japan søndag med 28-28 mod Brasilien.

- Jeg så Japans kamp mod Brasilien, og jeg har også set nogle af deres træningskampe. At vi så kunne gå ind og smadre dem fuldstændig i første halvleg - det er jeg meget stolt af, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Mod Montenegro fungerede den ellers så solide danske defensiv slet ikke. Mod Japan var der til gengæld stor bevægelse og afklaring, når danskerne forsvarede sig.

- Det virkede så nervøst mod Montenegro, og nervøsitet måtte være årsagen.

- For at komme videre fra nederlaget var det vigtigt, at vi fik lagt den kamp bag os. Vi ville gerne evaluere den, men det er der ikke tid til, når vi spiller to dage i træk.

- Spillerne er gode til at være sammen, men de fik at vide, at de skulle være endnu bedre til at være sammen. De skulle gå ind og skubbe til hinanden, så de var klar til den her kamp, forklarer landstræneren.

- Jeg var ikke så overrasket over, at de kunne gøre det. Jeg har selv haft på fornemmelsen, at vi var mentalt stærkere end længe.

- Vi mangler spillere som Trine Østergaard, Anne Mette Hansen og Stine Bodholt.

- I stedet står der tre nye på banen, og det har måske været lidt overvældende for dem. Uanset hvad der sker herfra, så har de vist, at der er flere krummer i dem, siger landstræneren.

Danmark får en hviledag mandag, inden Tunesien venter i den tredje gruppekamp tirsdag aften.