Klavs Bruun får tre år mere som landstræner

Den aftale stod til at udløbe til sommer, hvorfor man har arbejdet på en forlængelse de seneste måneder.

Torsdag morgen blev de sidste detaljer afklaret, og dermed blev kontraktforlængelsen signeret til stor glæde for DHF.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi er meget glade for det arbejde, Klavs har lavet med vores kvindelandshold de seneste par år og endnu gladere for, at han har sagt ja til at fortsætte det arbejde.

- Samtidig var det vigtigt for alle parter, at vi fik en afklaring, inden Klavs og holdet tog til VM, så den kontraktforlængelse ikke fyldte for meget i pressen, siger sportschef i DHF, Morten Henriksen.

Sidste års plads i EM-semifinalerne vidnede om, at holdet for alvor er på rette vej, og landstræneren ser frem til at arbejde med landsholdet i de kommende år.

- Jeg er meget glad for at få lov til at fortsætte det arbejde, som jeg synes, vi er kommet rigtig langt med allerede.

- Vi har fået samlet en super spændende gruppe, der tager store skridt til hver eneste samling.

- Det lover rigtig godt for de kommende år, og det er jeg glad for, at jeg kan være med til at følge til dørs, siger Klavs Bruun.

Aftalen mellem Klavs Bruun og DHF løber frem til 31. maj 2021.