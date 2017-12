Klavs Bruun efter lussing: Vi lignede en død ballon

Nerver og en dårlig start kom til at koste dyrt for det danske kvindelandshold, der led et klart 24-31-nederlag til Montenegro i åbningskampen ved VM i håndbold lørdag aften.

- Jeg er selvfølgelig utrolig ærgerlig over, at vi startede, som vi gjorde. Det var, som om vi lige manglede de sidste ti procent.

- Vi ved, at Montenegro altid kommer ind på den måde. Og der kom vi til at ligne en død ballon, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han har svært ved at svare på, hvorfor hans mandskab kom så skidt fra land og så så tungt ud i forsvaret, som landstræneren ellers har fremhævet som holdets stærkeste side.

Premierenerver kan være en af forklaringerne.

- Jeg tror, der var ekstra nerver hos typer som Kathrine Heindahl og Line Haugsted, der sidste år var indskiftere, men som i år ved, at vi kommer til at trække store veksler på dem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han roser Lotte Grigels indsats i angrebet, da hun blev sat på banen midt i første halvleg, men ellers var det svært at finde store lyspunkter.

Bagspilleren Louise Burgaard kom til at spille 45 minutter som fløj i Trine Østergaards fravær, men fik nærmest intet at arbejde med.

Landstræneren mener dog ikke, at det var en fejl kun at bruge den ekstraindkaldte fløjreserve Simone Böhme i det sidste kvarter.

- Tanken var, at det er en voldsom oplevelse for Böhme at så skulle spille rigtig meget efter kun at have været her en dag.

- Det handler om at få hende stille og roligt ind i turneringen, indtil Trine Østergaard forhåbentlig er klar.

- Burgaard har gjort det rigtig fint i træningskampene, og hun lavede ingen fejl.

- Vi har generelt ikke mange udspil til højre fløj, så om det var Böhme eller Burgaard, der stod derude, tror jeg ikke havde den store betydning, siger Klavs Bruun Jørgensen.