Klavs Bruun bringer øget diplomati til Sønderjyske

Efter næsten to år uden job efter stoppet som damelandstræner blev det tirsdag offentliggjort, at Klavs Bruun Jørgensen fra næste sommer skal stå i spidsen for Sønderjyskes håndboldherrer.

- Mine politiske og diplomatiske evner er blevet betydeligt forstærket, fortæller Klavs Bruun Jørgensen, der dog stadig vil være meget levende og verbal på bænken, som han altid har været kendt for.

- Jeg glæder mig til at bruge mig selv, på den måde som jeg gjorde især som herretræner, men som jeg også gjorde til sidst med pigerne, da de havde vænnet sig til, hvordan jeg var, og hvordan jeg reagerer.

Derfor mener han, at han grundlæggende er den samme slags træner, som tidligere stod i spidsen for blandt andre herreholdene AG København og TTH Holstebro.

- Jeg er blevet ældre. Det er alligevel syv år siden, jeg sidst var herretræner. Så der er da løbet en del vand gennem åen, som kommer til at give et lidt andet udtryk, men grundlæggende er jeg den samme, siger den nu 47-årige træner.

I første omgang bliver kone og børn boende på Sjælland, mens Klavs Bruun Jørgensen rykker til Sønderborg. Og så skal der pendles og facetimes, i det omfang det er muligt.

Han har nydt tiden hjemme, når børnene også var hjemme under coronakrisen, men ellers har det været mentalt hårdt for ham ikke at have et job, han skulle passe.

Derfor var tilbuddet fra Sønderjyske ekstremt kærkomment for træneren.

- Det har givet mig ro på, fordi nu har jeg noget at se frem til. Det største problem for mig efter landstrænerjobbet og i hele denne her coronaperiode har været, at jeg ikke havde noget at se frem til, fortæller han.

- Der har været et par sorte huller, hvor jeg virkelig har skullet grave dybt for at få skabt en hverdag.

Han tiltræder jobbet efter indeværende sæson, når Sønderjyskes nuværende træner Jan Pytlick - som var damelandstræner, før Klavs Bruun Jørgensen overtog jobbet - går på pension som træner.