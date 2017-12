Klavs Bruun: Vi vil vinde gruppen og undgå Norge

Derfor vil landstræner Klavs Bruun Jørgensen gøre alt for at slå Rusland i fredagens sidste gruppekamp.

De danske håndboldkvinder vil helst vente med at møde de regerende norske verdensmestre til en eventuel VM-finale.

En dansk sejr betyder formentlig, at Norge og Danmark tidligst kan brage sammen i finalen på næste søndag.

- Vi vil gerne tage førstepladsen i vores gruppe og undgå Norge i en eventuel kvartfinale og semifinale, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landstræneren havde ellers luftet tanker om at spare spillere mod Rusland, hvis der var behov for det.

- Hvis nogen af spillerne er i tvivl om, hvor meget energi de vil have i ottendedelsfinalen, så giver det ikke mening at spille mod Rusland.

- Det gør det ikke, hvis de så er fuldstændig flade i ottendedelsfinalen mod eksempelvis Holland, som er et af de hold, vi kan møde.

- Vores udgangspunkt er at slå Rusland, fastslår landstræneren.

Ingen af spillerne i den danske trup har dog givet udtryk for, at de har brug for en pause mod russerne.

Med en sejr fredag aften vil Danmark slutte som etter i gruppe C, og det betyder, at danskerne tidligst kan møde Norge i en finale - vel at mærke hvis nordmændene som ventet holder fast i førstepladsen i gruppe B.

For et år siden spillede Danmark 26-26 mod Rusland ved EM, men godt et døgn før kampen har Klavs Bruun Jørgensen endnu ikke nærstuderet det nuværende russiske hold.

- Jeg har ikke set så meget endnu. Jeg er gået i gang i dag. Jeg ved, at Rusland borger for kvalitet. Det er et væsentligt yngre hold end sidste år. Unge og spændende spillere, siger han.

Fredagens kamp mod Rusland spilles klokken 20.30.