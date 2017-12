Klavs Bruun: Sverige slog os før VM og er bedre nu

For to uger siden mødte holdene hinanden i to testkampe med en sejr til hver. Svenskerne vandt det sidste opgør før afrejsen til Tyskland med 23-17, og siden hen har Sverige hævet niveauet.

Det blev blandt andet demonstreret, da svenskerne for få dage siden slog de regerende norske verdensmestre i en gruppekamp.

- Det føles som lang tid siden, at vi mødte Sverige, fordi vi er i gang med den her turnering.

- Sverige har slået Norge her til VM, og det vil give ethvert hold ufatteligt meget selvtillid.

- Så det bliver et endnu stærkere svensk hold, vi møder. Det er vi også klar på, og det kan vi også klare, siger Klavs Bruun Jørgensen.

- Vi har selv slået de tyske værter, og det skal også give os noget selvtillid, som vi skal bære med ind i kampen mod Sverige, siger landstræneren.

Han vurderer chancen for en sejr og risikoen for et nederlag til at være nogenlunde lige stor. Umiddelbart efter søndagens sejr på 21-17 over Tysklands VM-værter sagde han 50/50.

- Det er svært at sætte helt præcise procenter på.

- Det er en åben kamp. Jeg har stor respekt for dem, og jeg er sikker på, at Sverige har respekt for os, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Både de svenske og danske spillere forventer en hårdt spillet kvartfinale, hvor forsvarsspillet med stor sandsynlighed bliver afgørende.

- Det er ingen tvivl om, at der vil blive gået til makronerne.

- Det er to fysisk stærke hold med to forskellige udgangspunkter forsvarsmæssigt. Vi er meget aggressive og offensive, og svenskerne er meget defensive, siger landstræneren.

Kvartfinalen mod Sverige spilles tirsdag klokken 17.30 i Leipzig.