Klavs Bruun: Svært at møde Tyskland allerede nu

Selv om Tyskland langtfra har vist skræmmende styrke hidtil i turneringen, så ville landstræner Klavs Bruun Jørgensen helst have undgået at stå over for tyskerne.

- Det er ikke meget værd for en værtsnation, hvis man ikke får holdet videre fra ottendedelsfinalen.

- Det bliver traditionen tro helt vildt svært at møde værterne. Havde det været i en kvartfinale, så havde det været lidt anderledes, for så var de kommet et skridt videre, siger Klavs Bruun Jørgensen.

- Jeg er ikke specielt glad for at skulle møde tyskerne. Det er et stærkt hold, også på hjemmebane med så mange tilskuere, som der helt sikkert vil være, så bliver der lagt tryk på.

- Jeg er ikke begejstret, men jeg tror da, at vi kan byde dem op til dans, siger han.

En af de mere positive nyheder for landsholdet er, at danskerne undgår Norge helt frem til en eventuel VM-finale. Det skyldes, at Norge fredag tabte til Sverige.

Det betyder, at danskerne kan se frem til enten Sverige eller Slovenien, hvis Danmark spiller sig frem til kvartfinalen. Så langt vil Klavs Bruun Jørgensen ikke kigge.

- Vi skal lige møde Tyskland først, siger han kortfattet uden lyst til at tale mere om det.

Landstræneren skal samtidig rejse sit hold fra nederlaget til Rusland. Klavs Bruun Jørgensen tager både godt og skidt med fra kampen, men han erkender, at Rusland var et klassehold.

- Jeg har ikke set et hold med så mange fintestærke spillere. Vi bliver ikke bare sat af, men tørret indimellem.

- Jeg er meget spændt på at se det russiske hold fremadrettet, for de er dygtige, siger Klavs Bruun Jørgensen om russerne, der skal op imod Sydkorea i ottendedelsfinalen.

Det russiske hold er et af de bedste, den danske landstræner har set i sin tid som kvindetræner.

- Ja, hvis man ser på spillernes individuelle kvaliteter. Sammensætningen af spillet kan man altid diskutere. Det er en smagssag.

- Men når de går direkte mand-mand, så kender jeg ikke et hold, der er lige så stærkt som russernes, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Lørdag er der rejsedag fra Oldenburg til Magdeburg for det danske landshold.

Søndagens ottendedelsfinale spilles klokken 20.30.