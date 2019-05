Kjeldsen fortsætter gode takter i British Masters

Fredag fulgte Kjeldsen sit gode spil i første runde op ved at gå anden runde i European Tour-turneringen i tre slag under par. Dermed er nordjyden samlet seks slag under par, hvilket rækker til en delt 17.-plads.

Lasse Jensen er også godt kørende på Hillside Golf Clubs baner lidt udenfor Liverpool. Han gik anden runde i et enkelt slag under par og er samlet fem slag under par. Det placerer Jensen på en delt 23.-plads.

Knap så godt gik det for Joachim B. Hansen og Jeff Winther. Begge danskere er færdige i England, efter at det ikke lykkedes at klare cuttet.

Joachim B. Hansen endte et enkelt slag under par efter de første to runder, hvilket var ét slag for meget i forhold til at kunne gå videre til weekendens runder.

Jeff Winther endte i to slag over par og var derfor et stykke fra at klare cuttet.

Turneringen føres af engelske Matt Wallace, der er 12 slag under par.

British Masters har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til cirka 26 millioner danske kroner.

Danskere har tidligere gjort det godt i turneringen. I 2005 vandt Thomas Bjørn, mens Søren Kjeldsen endte på en delt andenplads i 2015.