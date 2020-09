Kjeldsen falder tilbage i jagt på golfsejr i Andalusien

Afstanden til den førende, amerikaneren John Catlin, er øget fra fire til seks slag.

Søren Kjeldsen gik lørdagens runde i 74 slag, hvilket er tre over Valderrama-banens par. En dobbeltbogey på hul syv trak ned på et scorecard, der også talte fire birdies og fire bogeys.

Den 45-årige nordjyde er langt fra den eneste, der har udfordringer på den svære golfbane i Andalusien.

Det er således kun John Gatlin, der efter tre dages spil i det sydlige Spanien, er under par. Samlet er amerikaneren to under par - Kjeldsen er på ottendepladsen fire over par.

Jeff Winther, Thomas Bjørn, Joachim B. Hansen, Thorbjørn Olesen og formstærke Rasmus Højgaard deltager også i weekendens finalerunder, men danskerne er placeret langt tilbage i feltet.