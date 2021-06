Kjær ser ligheder mellem Lukaku og stort russisk brød

Zenit-angriberen er en af profilerne på det russiske landshold, der klokken 21 står over for Danmark i den sidste gruppekamp ved EM.

Men netop mødet med belgiske Lukaku torsdag viste, hvordan danskerne skal håndtere så store angribere, mener Simon Kjær.

- Vi spillede også over for en halvstor angriber den anden aften. Ham her (Dzyuba, red.) har ikke lige så meget fart, men han har nogle af de samme kvaliteter, og der er meget, der går igennem ham.

- Det skal vi håndtere som hold, som vi også håndterede det den anden aften. Vi skal have fuld respekt for det, de kommer med. Men det vigtigste er, at det fokus, vi går ind til kampen med, er på egen styrke, siger han på pressemødet op til kampen.

32-årige Dzyuba fik debut for A-landsholdet for knap ti år siden. I alt er det blevet til 54 landskampe og 29 scoringer for angriberen, der som helt ung spillede under Michael Laudrup i Spartak Moskva.

Ved det igangværende EM har russeren stadig sin første scoring til gode. Han står noteret for tre afslutninger, hvoraf den ene har siddet inden for rammen.

Den erfarne landsholdsanfører er en af dem, som landstræner Kasper Hjulmand på forhånd har fokus på.

- Overordnet set er der mange gode, meget talentfulde og erfarne spillere i Rusland. Men selvfølgelig har Dzyuba sine kendetegn, (Aleksey, red.) Miranchuk har jeg fulgt i Atalanta, og (Aleksandr, red.) Golovin er en fantastisk fodboldspiller, siger Hjulmand.

I den russiske trup er der tvivl om forsvarsspilleren Mário Fernandes, som landede uheldigt i en duel i kampen mod Finland. Han slap for en alvorlig rygskade, men han er endnu ikke blevet endegyldigt klarmeldt til kampen mod Danmark.