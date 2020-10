Kjær rundede 100 landskampe: Kun tilskuerne manglede

Forsvarsspilleren kan både glæde sig over et rent bur, en 1-0-sejr over England på selveste Wembley og endegyldig overlevelse på øverste Nations League-niveau. Der var kun et lille aber dabei ved jubilæumskampen - de tomme tribuner.

- At jeg runder 100 kampe med en 1-0-sejr på England, det kunne ikke være skrevet bedre, medmindre der lige havde været 90.000 tilskuere, siger Simon Kjær.

- Det føles fantastisk at have nået 100 landskampe. Det er svært at sætte ord på, for det er noget, som ikke særlig mange spillere har opnået.

- Det er et privilegium og en kæmpe ære at være en del af klub-100, og det er noget, jeg engang vil se tilbage på med stolthed - selv om jeg også er utrolig stolt lige nu. Der skal nås flere kampe, og det vil jeg arbejde benhamrende hårdt på.

Jubilaren nåede også at markere sig med et vigtigt indgreb i kampens tillægstid. Her reddede han en bold, der formentlig var på vej i mål, hvis ikke landsholdsanføreren var kommet i vejen.

- Jeg var ikke sikker på, om bolden ville gå ind eller gå forbi, og det var noget tilfældighed og noget erfaring, der gjorde, at jeg lige stod det rigtige sted, siger Simon Kjær.

Danmark var i overtal i en hel time, og Simon Kjær følte, at danskerne på mange måder var i kontrol frem til kampens slutfase, hvor en engelsk udligning kom nærmere.

- Det sidste kvarter var vi for passive og valgte ikke de rigtige løsninger. Jeg havde egentlig ikke noget problem med, at de fik bolden lidt mere i løbet af anden halvleg, for det kunne give os nogle gode omstillingsmuligheder, og vi havde muligheder, der i princippet kunne have afgjort det, siger Simon Kjær.

Danmark har nu holdt nullet i fire ud af fem landskampe under Kasper Hjulmand til stor glæde for forsvarskrumtappen.

- Kasper er kommet ind med nogle nye fokuspunkter i forsvaret, og dem er vi ved at få implementeret. Vi er gode til at stå lavt, og det viste vi også mod England.

- Defensiven har hele tiden været vores fundament. Vi lukker ikke specielt mange mål ind, og det har vi ikke gjort i lang tid. Når vi samtidig har den offensive kvalitet, som vi har, så skal vi nok få vores chancer, siger Simon Kjær.

Landsholdet samles igen i november, hvor der venter kampe mod Sverige, Island og Belgien.