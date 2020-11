Kjær og Wass er også ude mod Sverige

Det danske fodboldlandshold må undvære en lang række spillere i onsdagens testlandskamp mod Sverige. Nu er yderligere to navne føjet til den efterhånden uendelige liste.

Hverken anfører Simon Kjær eller backen Daniel Wass kommer på banen mod svenskerne.

DBU oplyser på Facebook, at det hele tiden har været planen, at den erfarne duo sidder ude.

Allerede inden spillerne mødte ind i Helsingør, stod det klart, at landstræner Kasper Hjulmand måtte undvære syv spillere, der er tilknyttet engelske klubber.

Det skyldes de skærpede britiske indrejseregler for folk, der har været i Danmark.

Mandag aften blev Robert Skov og en behandler testet positiv for coronavirus i landsholdslejren.

Begge blev sendt hjem, og alle, der havde haft nærkontakt med en af de to, er blevet isoleret. Dermed måtte yderligere otte spillere og landstrænerduoen vinke farvel til Sverige-kampen.

Efter at have indkaldt en række nye spillere råder landstrænervikar Ebbe Sand over 20 mand.

De mest prominente navne, der kan komme på banen mod Sverige, er Christian Eriksen, Thomas Delaney og Kasper Dolberg.

Danmark skal spille yderligere to kampe i den igangværende landsholdssamling. Holdet skal møde Island i Parken på søndag og Belgien på udebane tre dage senere.