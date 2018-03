Kjær og Sevilla skuffer ovenpå europæisk succes

Den spanske fodboldklub Sevilla skuffede fem dage efter den samlede sejr over Manchester United i Champions League-ottendedelsfinalen.

Sevilla ligger stadig på femtepladsen, der udløser Europa League-deltagelse i næste sæson, men konkurrenterne lige bagved i tabellen har nu mulighed for at glide forbi senere søndag.

Leganes rykker med sejren op på en foreløbig 12.-plads.

Danske Simon Kjær spillede hele kampen for Sevilla, hvis forsvars indsats lod meget tilbage at ønske i forhold til 2-1-sejren over United.

Det lignede dog en nulløsning ved pausen, men kort inden denne strakte Unai Bustinza sig bagover og headede føringen ind for hjemmeholdet.

Midtvejs i anden halvleg blev føringen fordoblet. Simon Kjær tabte en duel lidt uden for eget felt, og et par sekunder senere havde Javier Eraso udnyttet en aflevering fra venstre side.

Sevillas jagt på at komme tilbage blev kun sværere, da Pablo Sarabia efter 84 minutter blev udvist efter det andet gule kort.

Alligevel reducerede Miguel Layún til 1-2 i overtiden, men det var for sent til at skabe reel spænding om resultatet.