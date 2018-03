Kjær og Eriksen godkender VM-testkampe

Samlingen, som også inkluderede en 1-0-sejr over Panama, har bekræftet landsholdsanfører Simon Kjær og kvalifikationstopscorer Christian Eriksen i, at Danmark er på ret kurs før sommerens VM-slutrunde.

- Vi har spillet rigtig fint i de to kampe, og kampen mod Chile var en super test mod et godt fodboldhold. Samtidig har vi udbygget vores gode stime, og nu er det 13 kampe siden, at vi har tabt.

- Det gør selvfølgelig, at vi bliver ved med at være optimistiske. Så det har været to gode testkampe i forberedelserne frem mod VM, og man kan virkelig se på alle, at der bliver ydet en stor indsats til kamp og træning, siger Simon Kjær.

Danmark har holdt nullet i begge kampe. Det glæder anføreren, som har haft uvante makkere i form af Mathias "Zanka" Jørgensen og Nicolai Boilesen i det centrale forsvar.

- Vi havde lidt udfordringer mod Chile i det første kvarter, men ellers har vi haft godt styr på defensiven i begge kampe.

- I den anden ende skulle vi bare have haft lidt mere skarphed, for så havde vi vundet over Chile og slået Panama større, siger anføreren.

Christian Eriksen peger også på skarpheden, som det eneste der har haltet i testkampene.

Til gengæld mener han, at det var udbytterigt at spille mod to aggressive syd- og mellemamerikanske hold, da VM-modstanderen Peru forventes at spille på samme måde.

- Vi har fået et bedre indtryk af spillestilen. Den type hold er vi ikke vant til at møde, og det kan vi tage med videre. Det er noget andet end de europæiske hold.

- Så vi er ubesejrede, og vi har stadigvæk en fin fornemmelse efter de her kampe, siger Eriksen.

Landsholdets sidste to testkampe inden VM er mod Sverige og Mexico i begyndelsen af juni.