Kirkevold skyder Helsingør-reserver i sænk

Hjemmeholdet viste generelt et højere niveau end Helsingør, der havde store problemer med at stå imod nordjydernes offensiv. I sidste runde stillede Helsingør nemlig med et reservespækket hold.

En af mange ungdomsspillere var målmandstalentet Lukas Jensen, som fik en uheldig rolle i kampen, hvor han så skyldig ud ved flere mål.

I det 39. minut flugtede topscorerkandidaten Pål Alexander Kirkevold på et indlæg fra fløjen Edgar Babayan og gjorde det til 1-0.

Få minutter efter lignede det et straffespark til Kirkevold, da målmand Lukas Jensen gik ned i en tackling mod ham i feltet. Kirkevold fik dog gult kort for film.

Kort efter stod angriberen det rette sted og gjorde det til 2-0, da Lukas Jensen fumlede med et indlæg fra offensivspilleren Emmanuel Sabbi.

Sekunder efter gjorde Helsingør-angriberen Melvin Frithzell det til 2-1, da Hobros forsvarsduo tog fejl af en lang fremlægning.

Ved en times spil blev det til 3-1, da Hobro-backen Jacob Tjørnelund stod for et hjørnespark. Her blev han noteret for en scoring, da Lukas Jensen gik galt af bolden, hvorefter den gik direkte i mål.

Med 10 minutter igen slog Pål Alexander Kirkevold igen til og gjorde det til 4-1. Det var nordmandens 21. superligamål i denne sæson.

I nedrykningsplayoff spiller FC Helsingør mod Randers, mens Hobro dyster med Sønderjyske om videre avancement i kampen om europæisk kvalifikationsspil.