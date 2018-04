Kirkevold: Helsingør-opstilling gjorde mig ivrig

Den var også i tankerne, da holdene gik på banen.

- Jeg tænkte da lidt på det. Jeg blev ekstra ivrig, da jeg så, at de stillede med et reservehold, siger Pål Alexander Kirkevold.

Hverken FC Helsingør eller Hobro havde reelt noget at spille for i den sidste runde i gruppe 1 i nedrykningsspillet, hvilket skabte et nyt fokus for nordmanden.

- Det var en ligegyldig kamp, så jeg havde fokus på at lave så mange mål som muligt, siger Pål Alexander Kirkevold.

Emiliano Marcondes og Teemu Pukki har begge scoret 17 ligamål, hvilket bringer Hobro-angriberen komfortabelt foran med fire scoringer på topscorerlisten.

- Jeg er aldrig tilfreds, men jeg synes, at det lyder godt med mere end 20 mål.

- Jeg sagde i vinter, at jeg ville nå 20 mål, men jeg går altid på banen for at score. Så vi må se, hvor mange jeg kan nå, siger han.

Den norske angriber scorede i efteråret i 11 superligakampe i træk, og han har dermed ligarekorden på det punkt.