Kirkely efter storsejr i første DM-finale: Lang vej endnu

- Jeg har rigtig stor respekt for Viborg. Det er et godt hold. Og at kunne holde dem nede på 20 mål, er der ikke mange, der formår, siger han.

Med sejren lørdag kan Odense nøjes med uafgjort, når der spilles returkamp næste lørdag i Viborg.

- Jeg håber, det bliver afgjort på lørdag, men semifinalerne har også vist, at det kan blive meget tæt. Der er lang vej endnu, siger Kirkely.

Lykkes det for Odense at hive mesterskabet med hjem til Fyn, vil det være klubbens første DM-titel efter tidligere at have fået sølv to gange.

Men det pres kommer ikke til at give ekstra nerver, mener cheftræneren.

- Vi bliver målt og vejet i alle kampe. Det er lige meget, om det er i starten af sæsonen, i midten eller til sidst.

- Der er store forventninger til os, men jeg synes, at jeg har en gruppe spillere, der fint kan være i det og taler godt om det. Vi glæder os egentlig bare og er helt klar på, at der venter os en svær opgave i Viborg, siger Kirkely.

I Viborg-lejren har man efter nederlaget også fokus rettet mod returkampen, som skal vindes, hvis der stadig skal holdes liv i håbet om klubbens 15. DM-titel.

Også i semifinalen tabte Viborg den første kamp, men endte med at vinde serien samlet og spille sig i finalen, og det kan holdet bruge i de pressede situationer, mener Viborgs Kristina Jørgensen.

- Vi kommer til at give alt på lørdag, og vi vil gøre alt for, at vi kommer ud i en tredje kamp. Det er med at kæmpe og give den gas til træning, og så er vi klar igen på lørdag, siger landsholdsspilleren.

Returkampen fløjtes i gang klokken 16 næste lørdag.