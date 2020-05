Kinesisk svømmestjerne appellerer dopingkarantæne på otte år

Den kinesiske svømmestjerne Sun Yang vil appellere sin otte år lange dopingkarantæne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af en kilde tæt på sagen. Det samme gør svømmemediet Swimming World.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som ligger i den schweiziske by Lausanne, idømte i februar den 28-årige kineser otte års karantæne for at nægte at aflevere dopingprøver.