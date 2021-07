Kinesisk skytte vinder OL's første guldmedalje

Ud over at tage en guldmedalje satte Qian Yang også ny olympisk rekord i sin triumf med en samlet score på 251,8.

I finalen i 10 meter riffel skydes der først to gange fem skud efterfulgt af to gange ét skud. Derefter elimineres den med laveste score. Herefter skydes der to gange ét skud, og så bliver endnu en sendt ud. Sådan fortsætter det, indtil der kun er én tilbage.

Rikke Mæng Ibsen og Anna Skade Nielsen kunne have været med til at kæmpe om medaljerne i 10 meter riffel. De to danskere var med, da der tidligere på natten skulle kæmpes om de otte finalepladser, men gik altså ikke videre.

Rikke Mæng Ibsen blev nummer 22, mens Anna Skade Nielsen endte som nummer 28.