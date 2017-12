Kinas håndboldherrer skal også oplæres i Danmark

Kinas håndboldlandshold for kvinder har forberedt sig til VM-slutrunden ved at træne i Danmark og skal fremover opholde sig i Viborg fem måneder om året for at dygtiggøre sig.

I alt vil kineserne sende op til 80 herrespillere og ledere til Viborg på træningslejr.

Det er en rigtig god aftale for Viborg HK, fastslår klubbens direktør, Henrik Dahl.

- Vi har fået et rigtig godt samarbejde op at køre med Det Kinesiske Håndboldforbund, og udvidelsen af aftalen er et naturligt resultat af dette. Damelandsholdet har været her i en måned, og det er gået over alt forventning.

- De officials, der har været med fra forbundet, har set, at forholdene i Viborg er optimale til formålet. Aftalen er unik og den første af sin slags i dansk håndbold, så vi har været spændte på, hvordan det ville gå, men det er gået over alt forventning, siger han.

På kvindesiden er det danskeren Jesper Holmris, som er landstræner for kvinderne.