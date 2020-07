Roy McIlroy får muligvis ikke mulighed for at forsvare sidste års sejr i World Golf Championships-HSBC Champions i Shanghai. Den prestigefyldte turnering risikerer at blive aflyst. (arkivfoto)

Kina varsler forbud mod international sport resten af året

En ny bølge af aflysninger kan ramme den internationale sportskalender i de kommende måneder.

Kinas øverste sportsmyndigheder meddeler således, at landet i princippet ikke vil afholde internationale sportsbegivenheder i resten af 2020 med undtagelse af prøvearrangementer forud for vinter-OL i Beijing.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Coronapandemien fik i foråret Kina til at aflyse eller udsætte en lang række sportsbegivenheder.

Siden er det lykkedes landet at reducere antallet af coronasmittede kraftigt, men man går fortsat forsigtigt frem i forhold til at genåbne sporten.

Beslutningen om at holde døren lukket for internationale sportsbegivenheder får betydning for en stribe sportsgrene.

Det drejer sig blandt andet om seks WTA-turneringer for de kvindelige tennisspillere, deriblandt sæsonfinalen, der skulle have været spillet i Shenzhen i begyndelsen af november.

WTA har foreløbig placeret sig i venteposition, indtil forbundet får flere oplysninger i sagen.

- Så vidt vi ved, er der ikke tale om en endelig beslutning, skriver WTA.

Også herrernes ATP-tour bliver ramt. Her er der planlagt fire turneringer i Kina i efteråret.

To store golfturneringer i Shanghai, World Golf Championship-HSBC Champions på PGA Touren og LPGA Shanghai, er også truet af aflysning.

PGA Tour skriver, at man endnu ikke er klar over, hvordan man præcis skal tolke den kinesiske udmelding.

- Vi arbejder sammen med vores partnere om at forstå, hvilke konsekvenser det får for World Golf Championship-HSBC Champions, der er programsat i oktober.

Samme besked kommer fra Det Internationale Badmintonforbund (BWF), der har planlagt en lille håndfuld World Tour-begivenheder i Kina.

Det drejer sig blandt andet om to af årets største turneringer, China Open, der efter planen skal spilles 15.-20. september, og sæsonfinalen, som er sat til 16.-20. december.

- BWF er i tæt kontakt med relevante parter, deriblandt Kinas Badmintonforbund (CBA), for at få mere klarhed over situationen, og hvad det betyder for turneringskalenderen 2020, lyder det på BWF's hjemmeside.

For cykelsporten kan den kinesiske beslutning betyde, at sæsonen slutter før tid. Etapeløbet Tour of Guangxi er placeret som sidste punkt på World Tour-kalenderen 5.-10. november.