Kim Clijsters taber i nyt comeback på WTA Touren

Kim Clijsters' tilbagevenden til WTA Touren endte med et nederlag, da den tidligere tennisstjerne mandag mødte Hsieh Su-wei fra Taiwan.

Det var den 38-årige tidligere verdensetters første officielle kamp i over et år. Sidst, hun var i aktion, var ved US Open sidste år.

Efter en pause på syv år fra tennis på øverste niveau vendte den firedobbelte grand slam-vinder for anden gang i karrieren tilbage i februar sidste år, lige inden coronapandemien for alvor tog fart.

Den satte alle tennisturneringer på pause, og i oktober måtte Clijsters så lade sig operere i knæet for en skade.

Clijsters fik et wildcard til en WTA-turnering i Miami i marts, men hun endte med at melde afbud, da formen ikke var god nok. Blandt andet på grund af at hun blev ramt af corona i januar.

Mandag var hun så endelig tilbage, men det endte altså med et hurtigt exit.

Kim Clijsters trak sig første gang tilbage fra den professionelle tour i 2007. I 2009 gjorde hun comeback, og i sin bare tredje turnering vandt hun for anden gang US Open som useedet wild card-deltager.

I 2010 vandt hun igen US Open efterfulgt af Australian Open året efter.