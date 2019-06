Kig til fremtiden: Scouts og agenter flokkes til U21-EM

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har man forud for slutrunden sendt 2169 billetter til gruppekampene ud til agenter og talentspejdere, som har meldt deres ankomst.

De fleste agenter og talentspejdere tegner sig for mere end en enkelt billet, da de skal se flere kampe, men der vil altså sidde 120 af dem i gennemsnit til de 18 gruppekampe.

Slutrunden er nemlig et vigtigt pejlemærke for dem, som flytter spillerne rundt mellem klubber.

Det fortæller den danske fodboldagent og tidligere landsholdsspiller Niclas Jensen fra agentvirksomheden Pro XI, som blandt andre har U21-landsholdsspillerne Mathias Jensen (Celta Vigo) og Mads V. Pedersen (FC Nordsjælland) i stalden.

- I forhold til den almindelige dagligdag for os så får man til et U21-EM mere svar på, om en given spiller kan præstere på højt niveau. For det er en høj hylde, hvor de møder andre gode hold og dygtige spillere, forklarer Niclas Jensen.

- Hver eneste dag og weekend holder vi øje med, hvilke spillere som kan være interessante, men her er noget niveauforskel, som filtrerer noget væk og giver nogle svar.

Han er ikke selv til stede i Italien, men Pro XI har folk på tribunerne. Formålet er at følge spillerne, som allerede er i stalden, og at spotte potentielle kunder til biksen i fremtiden.

For klubbernes talentspejdere er presset endnu hårdere ved et U21-EM. De skal sørge for, at deres klub kan få fingrene i en kommende stjernespiller, inden han slår for meget igennem og koster flere hundrede millioner kroner ekstra.

Et dugfrisk eksempel på, hvor hurtigt en spillers pris kan stryge i vejret, er Serbiens U21-stjerneangriber Luka Jovic, som Danmark skal møde i sidste gruppekamp.

For et år siden købte Eintracht Frankfurt ham fri af Benfica for cirka 37 millioner kroner. Efter en kanonsæson i Tyskland stod Real Madrid klar med en kontrakt. Transfersum: 450 millioner kroner.

Superligatopscorer, og Danmarks topscorer i U21-kvalifikationen, Robert Skov, er en af de spillere, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra udlandet efter en fantastisk sæson.

Han ved godt, at der kan sidde mange med en interesse i hans fodboldfremtid og kigge med under kampene, men han har trukket skyklapperne på til den del af slutrunden.

- Jeg tror, man skal lade være med at tænke så meget over det, hvis du spørger mig. Men der er nok nogle, som bliver meget motiveret af det, siger han.

Midtstopperen Jacob Rasmussen fra Empoli har været i udlandet i fem år, og hvis man gerne vil ud, så er et U21-EM et optimalt sted at vise sig frem.

- Hvis du spiller tre gode kampe, som måske endda bliver til flere, så har du i hvert fald gjort dig selv den tjeneste, at du er kommet på radaren nogle steder, siger den 22-årige forsvarsspiller.