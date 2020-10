Kiel banker Aalborgs håndboldherrer i CL-duel

Her mødte nordjyderne en tysk overmagt i form af håndboldgiganten THW Kiel, der med den norske topspiller Sander Sagosen og den danske landsholdsmålmand Nicklas Landin i spidsen vandt 31-23 i Aalborg.

Aalborg kom aldrig rigtigt ind i kampen og var reelt hægtet af, før første halvleg var forbi.

Dermed måtte Aalborg indkassere sit første nederlag i turneringen i indeværende sæson, men holdet ligger stadig på tredjepladsen i gruppe B med otte point.

En tak længere nede finder man Kiel med seks point, men tyskerne har spillet en kamp færre.

På trods af pointforskellen var det tyske storhold favorit i kampen. Det skyldtes blandt andet, at Niklas Landin var tilbage efter en skadespause, og han fik en hovedrolle.

Han stod med en redningsprocent på over 53 procent i første halvleg og var en af årsagerne til, at Aalborg ikke for alvor fik fat.

Aalborgs skytter blev adskillige gange de små i duellen med den store målmand, og samtidig sørgede den tidligere Aalborg-spiller Sagosen for, at forspringet blot blev større og større.

10-7 blev til 14-7, og helt skidt så det ud, da Kiel-målmand Dario Quenstedt scorede til 16-8 på et frit mål.

Kiel gik til pausen med en føring på otte mål, og føringen blev der ikke spist meget af i anden halvleg.

Godt nok kom Aalborgs fløje i gang med scoringer af Jonas Samuelsson og Buster Juul, men Kiel fortsatte med at score uden de store problemer.

Kiel kom foran med 25-15, før Aalborg satte en ministime sammen med tre mål i træk.

Nordjyderne kom op på 22-27, før gæsterne igen strammede grebet og dermed kunne rejse de knap 400 kilometer sydpå med to sikre point i bagagen.